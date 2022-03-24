'Тычут факи, подрезают': белорусский дальнобойщик пожаловался на 'ущемления' в Европе из-за войны в Украине. Видео

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Дальнобойщик из Беларуси пожаловался на неуважительное отношение со стороны других водителей транспорта на дорогах Европы. Причина – поддержка белорусской властью президента РФ Владимира Путина в войне против Украины.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. В частности, мужчина рассказал, что европейцы ему "тычут факи" и "подрезают" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Причем чаще всего негативные жесты проявляют водители авто на польских номерах.

"Я езжу, все факи тычут. В основном на польских номерах все. Обгоняют, подрезают, держат машины, притормаживают, никто не дает ни обогнать, ничего", – пожаловался белорус.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Беларусь уже вовлечена в войну с Украиной. Он призвал самопровозглашенного и нелегитимного президента страны Александра Лукашенко прекратить поддержку Путина.

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