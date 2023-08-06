'Ты открываешь покрывало, а там твоя дочь, еще теплая, пахнет духами, но ее уже нет': в ДТП в Лубнах погибли три человека

В Лубнах Полтавской области произошло ужасное ДТП. BMW Х5 на большой скорости столкнулся с ВАЗом на Владимирском проспекте. От сильного удара ВАЗ перевернулся, а внедорожник протащило еще несколько десятков метров. Из BMW вылетели водитель и две несовершеннолетние девушки, они погибли. Чудом выжила еще одна пассажирка, она получила травмы. Водитель ВАЗа также пострадал, он сейчас в больнице.

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Девушек от удара выкинуло из авто

Эта авария потрясла небольшой город Лубны на Полтавщине. Трагедия случилась в воскресенье, 30 июля, на Владимирском проспекте примерно в 20 часов. По данным полиции, тут столкнулись два автомобиля – ВАЗ и BMW Х5. Правда, как именно произошло столкновение, в ведомстве не уточняют, говорят, что идет следствие, которое и должно выяснить все детали.

В результате этой аварии погибли две несовершеннолетние девушки: 17-летняя Юлия Прокопенко и 16-летняя Даша Булатецкая. От удара их выбросило из джипа на дорогу. Юлия еще была жива, когда ее забирала скорая, но скончалась в больнице. Даша погибла на месте.

Также погиб 25-летний водитель Олег Ломака, его тоже выбросило из джипа. Чудом выжила 18-летняя Вика Шендра. Говорят, что ее в машине удержали сработавшие подушки безопасности, однако она получила травмы и сейчас находится в больнице.

В больнице с травмами лежит и 50-летний водитель ВАЗа.

Жители обсуждают аварию

В соцсетях жители города бурно обсуждают трагедию. Одни пишут, что водитель BMW якобы мог быть нетрезвым, что он уже не первый раз гоняет по дорогам на огромной скорости и все ему сходит с рук. Возможно, потому, что у него были связи в местной полиции.

Другие уверяют, что авария якобы могла произойти из-за водителя ВАЗа, который хотел повернуть налево через сплошную линию.

На фото с места ДТП видно, что на большом участке дороги разбросаны обломки и части автомобилей, ВАЗ лежит на боку, а у внедорожника даже вырвано заднее колесо. На асфальте лежат два тела.

Даша погибла на месте, Юля скончалась в больнице

Мама погибшей Даши Елена Булатецкая рассказывает, что в тот вечер, 30 июля, первым неладное почувствовал младший сын. Он вечером позвонил сестре, но Даша не отвечала. Он набрал Юлю – девочки дружили много лет и были не разлей вода. Но и Юля не ответила.

"Дело в том, что Юлю воспитывает отец, ее мама живет за границей. И Юля оберегала своего папу, знала, что у него от волнения может подняться давление. Поэтому она всегда была на связи, чтобы папа мог до нее дозвониться. Я тоже стала переживать, начала искать контакты других друзей дочери. В это время сыну позвонила еще одна подружка Даши и попросила передать трубку мне. Она спросила: "Тетя Лена, вы знаете что случилось? Даша попала в аварию, ее повезли в больницу, а Юля погибла", – вспоминает Елена.

Родители Даши тут же бросились в больницу. На улице возле приемного отделения они увидели отца Юли, который буквально выл от горя.

"Мы спрашивали всех в приемном отделении, где наша дочь, что с ней – она в реанимации? Называли имя и фамилию, нам говорили, что такой тут нет. Я поверить в это не могла. Тут раздался звонок с незнакомого номера, мужчина попросил передать трубку мужу. Он сказал ему, что наша Даша погибла на месте аварии. Мы поехали туда. Я увидела на дороге длинный след, видимо, джип кубарем катился метров 100-150, вокруг валялись осколки стекла и пластика. Муж бежал, а я шла, я понимала, что иду к трупу моего ребенка. Это так страшно, когда ты разворачиваешь покрывало, а там твоя дочь, она еще теплая, родная, пахнет духами, но ее уже нет", – со слезами говорит мама погибшей Даши.

Неподалеку от Даши лежал мобильный телефон, он стоял на беззвучном звонке.

Сесть в авто девушек уговорила подруга

Мама Даши говорит, что ранее никогда не слышала об этом водителе джипа. 25-летний Олег Ломака был родом из села Верхний Булатец, он женат, у него есть маленький ребенок.

Там же живут его родители, местные предприниматели. Сам Олег, говорят, со своим другом Дмитрием перегонял автомобили из-за рубежа.

Один из знакомых погибшего водителя рассказал, что этот разбитый джип Ломака с друзьями якобы недавно пригнали и собирались продать. Также рассказывают, что в этот день видели, как водитель якобы отдыхал в местном кафе, там был и один из представителей местной полиции, с которым они были хорошо знакомы. После этого он сел за руль.

Очевидцы говорят, что автомобиль ехал на высокой скорости по встречной полосе в одном направлении с ВАЗом – наверное, хотел его обогнать. Почему по встречной – неизвестно, дорога там достаточно широкая. Предполагают, что водитель ВАЗа собирался поворачивать налево к своему дому через сплошную линию. И, возможно, не увидел BMW.

Что там произошло на самом деле, помогло бы установить видео с камер наблюдения в магазинах неподалеку. Но почему-то видео отсутствуют.

В тот вечер ни Юля, ни Даша никуда не собирались ехать. Они должны были встретиться со своими друзьями возле "АТБ", а затем пойти гулять.

Но девочки позвонили друзьям и сказали, что им нужно поехать решить какие-то вопросы, они собирались вернуться минут через 10-15. Сказали, вроде Вика уговаривала их поехать с ней. Видели, что они сели в эту машину возле ЗАГСа и поехали.

Даша и Юля дружили с Викой. Но друзья говорят, что теперь на страничке Вики в Instagram все фото погибших подруг исчезли. Да и сами страницы в соцсетях Вики закрыты, осталась одна страничка в запрещенной "ВК".

Строили планы на будущее

У Юли и Даши были мечты и планы на будущую жизнь. 17-летняя Юля Прокопенко в этом году окончила школу. У нее на страничке есть видео, где она в красивом пышном платье получает аттестат, а Даша с подружками ее поздравляют. Юля собиралась поступить в академию МВД в Киеве, как раз сдавала физподготовку.

Даша окончила первый курс медицинского училища, хотела закончить учебу, а потом решать, на кого учиться дальше.

Елена говорит, что старшую дочь она родила в свой день рождения, словно подарок. И у них праздник был один на двоих: "А когда в среду хоронили Юлю, то узнала, что она тоже родилась в один день со своим папой. А теперь наши девочки погибли в один день".

В полиции Полтавской области нам сказали, что идет следствие, будут проводиться экспертизы, в том числе следует установить, был ли кто-либо из водителей пьян. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Виновному грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.