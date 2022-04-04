'Ты – мр*зь!' Геращенко жестко обратился к пропагандисту Кремля Соловьеву. Видео

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко жестко обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьева, назвав его подонком и мр*зью. Он записал видеоролик на фоне захоронения тел семьи старосты села Мотыжин Киевской области, выкраденной и убитой российскими захватчиками.

Геращенко прямо обвинил Соловьева в смерти невинных людей и пообещал, что он понесет за это ответственность. На своем канале в YouTube он показал ужасные кадры (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Хочу из села Мотыжин обратиться к подонку Соловьеву. За мной находится массовое захоронение, в котором похоронена председатель сельского совета Ольга Сухненко, ее 25-летний сын и ее муж. Смотри, мр*зь, что ты наделал за 20 лет своей пропаганды, заставляя россиян ненавидеть украинцев. Ты мр*зь, Владимир Соловьев, будешь отвечать за то, что настраивал свой народ против нашего. Понял, сволочь?", – эмоционально заявил советник МВД.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты расстреливали мирных жителей Мотыжина и сбрасывали в овраг, превращая его в братскую могилу. Отдельные тела были найдены со связанными руками.

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