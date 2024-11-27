Тяжелораненая Татьяна из Херсона прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Это произошло через месяц после деоккупации Херсона. Татьяна была дома, когда враг обстрелял город из "Градов". Получив тяжелое ранение, она наложила себе жгут и вызвала скорую. Недавно Татьяна прошла курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории Закарпатья, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

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"Реабилитация – глоток свежего воздуха. Это и медицинская помощь, и бассейны – термальный и минеральный, и разные процедуры, необходимые для раненой ноги. Здесь прекрасный персонал и отличные условия. Я очень благодарна за возможность, которая у меня появилась благодаря Фонду", – делится Татьяна.

В ее руке все еще находится несколько обломков вражеского снаряда. Еще один вызвал многочисленные переломы стопы. Татьяна несколько месяцев училась ходить заново.

"Я стучала во многие двери помощи. Но мне не отвечали. Затем увидела в Facebook страницу Фонда Рината Ахметова. Там речь шла о помощи мирным людям, получившим ранения. Я написала", – рассказывает Татьяна.

И добавляет, что особую роль в ее восстановлении играли не только качественные лечебные процедуры и ежедневное плавание, но и… элементы иппотерапии. Она впервые в жизни увидела лошадей вблизи и признается, что тактильный контакт с этими животными подарил ей незабываемые эмоции.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь. С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).