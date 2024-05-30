Тяжело раненая жительница Константиновки прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Нина Анатольевна была на работе, когда произошел прилет. Вражеский снаряд нанес ей тяжелые ранения, отобрал возможность ходить. Курс физической и психологической реабилитации от Фонда Рината Ахметова в санатории в Закарпатье стал для 59-летней женщины из Константиновки весомым шагом к адаптации и восстановлению.

"Здесь все очень внимательные, вежливые, гостеприимные. Я хочу выразить очень большую благодарность Фонду за то, что помогли мне попасть и пройти курс", – говорит Нина, не сдерживая эмоций.

Женщине пришлось пройти сложные испытания: недели в реанимации и месяцы в больницах, так как обломок повредил спину и внутренние органы. Все это время за здоровье мамы сражалась и ее дочь, Ирина.

"Она была лежачей, не шевелилась. С тех пор мы идем по маленьким шагам каждый день. Моя подруга увидела объявление, что Фонд Рината Ахметова помогает раненым гражданским. Я позвонила... Спасибо за возможность попасть сюда", – говорит дочь Нины Ирина.

Сейчас Нина Анатольевна на этапе реабилитации, который поможет ей быть максимально независимой от других.

"Работаем над увеличением силы мышц и техникой езды на коляске. Это будет напрямую влиять на ее мобильность. В начале нашей работы пациентка была немного подавлена. Но сейчас может самостоятельно выполнять больше задач и это влияет на ее состояние", – комментирует Александр Соколенко, физический терапевт, реабилитолог.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).