Люди, пожалуйста, помогайте волонтёрам и военным, сами знаете какая сейчас тяжёлая ситуация на фронте. Репост тоже огромная помощь!

Вчера оккупанты убили украинского воина. Прилетел птур, тяжелейшее ранение, жуткие раны, бойцу оторвало ногу и он умер по дороге в больницу. Ужас ужасный, погибшие через день и сколько уже раненых.

У меня снова огромная просьба, помочь в покупке квадрокоптера, 15 тыс есть, стоимость 54 тыс. кто сколько может, 5,10,50, 100 грн, каждая копейка – это помощь нашим бойцам.

За неделю я купила две батареи для квадрокоптер 12700 грн, шлемы 24 тыс грн, планшет для квадрокоптера 24 тыс, турникеты и лекарство 17 тыс, осталось только купить квадрокоптер, выкупить надо во вторник. Очень нужно!! Прошу помочь фронту, сами знаете какая тяжёлая сейчас ситуация на передовой.

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