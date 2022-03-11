Twitter удалил фейк российского посольства в Лондоне о взрыве в роддоме Мариуполя

Социальная сеть Twitter удалила пост посольства России в Британии, в котором россияне распространили очередной фейк относительно войны, которую начали в Украине. В частности там заявили, что фотографии из больницы с родильным отделением в Мариуполе, куда оккупанты сбросили бомбу, являются "постановочными".

Об этом сообщило издание The Guardian. К посту российских дипломатов были добавлены фото разрушенного здания и беременной женщины в крови с пометкой "фейк". Там также было неправдивое заявление министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что в здании якобы находился батальон "Азов".

Ряд последующих твитов, в том числе утверждение о том, что жертву взрыва "сыграла" бьюти-блогер, также были удалены.

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Представитель Twitter заявил, что компания предприняла принудительные меры в отношении твитов, "поскольку они нарушали правила Twitter, в частности, политику ненавистнического и оскорбительного поведения, связанную с отрицанием насильственных событий".

О том, что дипломатическое ведомство распространило дезинформацию сообщили и в пресс-службе премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

"Понятно, что это очередная дезинформация. Вы видели фотографии людей, которые были ранены во время этой атаки, и вы видели, что премьер-министр сказал вчера в своем твите", – сообщил представитель Джонсона.

Напомним, что Россия пыталась запустить очередной фейк об обстреле путинскими оккупантами роддома в Мариуполе. Фото с одной из пострадавших во время бомбежки беременных женщин пропагандисты Кремля выдавали за постановочное. Они заявили, что "роль" одной из беременных "сыграла" бьюти-блогер Марьяна Подгурская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 марта оккупанты сбросили бомбы на один из роддомов в Мариуполе. Там находились роженицы и дети. Россия признала, что разбомбила роддом, только на следующий день. И попыталась обвинить в своем преступлении "Азов", который якобы обустроил позиции в детской больнице.

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