'Творим будущее вместе': Фонд Рината Ахметова принял участие в конференции 'ЯМариуполь. Возвращение к жизни'

20 июля в одном из киевских центров комплексной поддержки переселенцев из Мариуполя состоялась отчетная конференция "ЯМариуполь. Возвращение к жизни". К ней присоединился Фонд Рината Ахметова, много лет системно помогающий мариупольцам и тесно сотрудничающий с центрами "ЯМариуполь" по всей стране во время полномасштабной войны.

Видео дня

"Мы буквально с первого центра являемся партнерами "ЯМариуполь". Начинали с помощи наборами выживания и гигиеническими наборами. Собственно, и продолжаем. Также мы поддерживаем центры нашими психологами. Это очень важно, потому что великая идея "ЯМариуполь" — вернуть людей к полноценной жизни, и это невозможно, если не работать с травмой войны", - подчеркнула Наталья Емченко, председатель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Враг превратил цветущий Мариуполь в настоящий ад. Те, кому удалось выжить, оказались в разных городах Украины и мира. Для поддержки этих людей были созданы центры Ямариуполь, где оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую, юридическую помощь. А недавно помогают и с жильем.

"Сейчас очень важен вопрос жилья. Мы активно поддерживаем проект #ЯМариупольЖилье. Мы считаем этот опыт абсолютно передовым: реконструкцию общежитий в социальное временное жилье для мариупольцев. Мы являемся партнерами первого общежития, где отвечали за внутреннюю часть, и мы готовы оставаться партнерами и в следующих общежитиях", - отметила Наталья Емченко.

На конференции выступали городские головы Мариуполя и других городов Украины, глава Донецкой ОГА и ОВА, посол Дании в Украине, представители украинских и международных организаций. Говорили об адаптации переселенцев в новых общинах, о жизни и взаимодействии Мариуполя в эвакуации. И, конечно, о восстановлении города после Победы.

"Мы, как крупный бизнес, как SCM, это решение также принял Ринат Ахметов, очень интенсивно обсуждаем все вопросы восстановления города с горожанами, и делаем это именно на базе центров "ЯМариуполь". И делаем это в режиме привлечения. То есть, мы не просто помогаем выжить, а вместе с людьми творим будущее прямо сейчас", — добавила Наталья Емченко.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".