'Тут ваш русский мир сгорел': ВСУ представили песню о Чернобаевке. Видео

Вооруженные силы Украины презентовали песню о феномене нашей страны в войне против агрессора РФ – село Чернобаевка на Херсонщине. Там на военном аэродроме защитники уже много раз уничтожали врага, поэтому поэтически воины назвали его местом, где горит русский мир.

Клип Заслуженного академического Образцово-показательного оркестра ВСУ и его солистки Светланы Реднич размещен на Facebook-странице и YouTube-канале Генштаба. Он успел набрать сотни лайков (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют в качестве командного пункта и места сбора самолетов и вертолетов. До сегодняшнего дня он 18 раз становился мишенью украинских воинов, а слава об этом проклятом месте для оккупантов послужила поводом для появления сотни мемов в сети, шуток и песен.

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В припевах той, которую на фоне кучи сожженной техники российских захватчиков записал военный оркестр ВСУ, говорится:

"Чорнобаївка – чорне пекло ворогів.

Чорнобаївка – тут ваш "русскій мір" згорів.

Чорнобаївка – спалимо вас ще надцять раз,

але Україна-то найпрекрасніша для нас".

"Говорят люди, что это казак Чернобай очаровал то место. А мы думаем – не так: скорее всего, наши девушки колдуют... По крайней мере, такой вывод напрашивается, когда слушаешь песню Светланы Реднич. Очаровательная украинка мгновенно превращается в разные образы, чтобы ввести врага в заблуждение, запутать, закружить – и снова и снова завязать в узел все пути-дороги, еще раз привести в ту же Чернобаевку, под точный удар наших воинов", – прокомментировали песню в Генштабе ВСУ.

В то же время украинские военные отмечают: слова в песне не означают, что оккупанты хорошо горят только на Херсонщине. Ведь сейчас вся Украина для российских зайд – одна большая и смертельно опасная Чернобаевка, "черный ад для врагов".

"Какая прекрасная страна! Я не могу дождаться, чтобы посетить после окончательной победы. До этого времени будем посылать еще $ на припасы. Всех безбожных земли буду уничтожать каждое утро, чтобы из города Господня истребить всех преступников!", "Такие девушки и юноши, то только в Украине", "Украина превыше всего!" – прокомментировали песню в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская группа SPIV BRATIV записала песню о знаменитой Чернобыевке. Исполнители в шутливой форме обратились к военным ВС РФ, которые неугомонно лезут на эту территорию.