'Тут люди другие, чем говорили, асфальт в деревнях': еще один пленный оккупант рассказал правду россиянам. Видео

Очередной российский солдат, попавший в плен украинским военным, признал, что был введен в заблуждение своим командованием. Дозвонившись другу, он предупредил будущего военнослужащего, что молодых бойцов заведомо "пичкают" ложной информацией.

Чистосердечное признание оккупанта опубликовал Telegram-канал. Молодой россиянин поведал своему приятелю, что в Украине не встретил ни одного "бандеровца", которыми их пугали во время службы, а наоборот, даже защитники родной земли проявили к оккупанту неожиданную добродушность (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Тут люди другие, дали мне поесть, привезли, умыли, дали куртку.. Все не так, как нам рассказывали. Это мы бомбим Харьков, наши войска. У них здесь все в порядке, в селах дороги асфальтированы, все освещено", – рассказал изумленному товарищу россиянин.

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Пленный также призвал друга ни в коем случае не выполнять преступные приказы и не верить командованию, которое якобы отправляет за границу на учения. В этом случае срочнику велено писать "отказную" или сказаться больным.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, взятые в плен российские оккупанты под Запорожьем коллективно звонят домой и плачут, признавая свою вину.