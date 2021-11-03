Туманы и штормовой ветер: синоптики предупредили об опасной погоде в четверг. Карта

Погода в Украине в четверг, 4 ноября, преимущественно будет солнечной. Лишь на западе частично ожидаются осадки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также местами прогнозируют сильные порывы ветра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью в западных и северных областях будет колебаться от 3 до 5 тепла, в остальных +5… +9. Днем по стране ожидается от 13 до 17 тепла.

В Киеве в четверг без осадков, ночью от 2 до 4 тепла, а днем +11… +13.

Небольшие дожди прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ривненской областях.

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Также в большинстве регионов туман, видимость 200-500 м. Объявлен І уровень опасности (желтый).

По стране ветер 7-12 м/с, на западе и в Винницкой области местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующей неделе в Украину придет похолодание и есть вероятность осадков в виде снега.