"Цветущая украинка" – конкурс красоты, который популяризирует здоровье

Благотворительный фонд "Квитна" проводит конкурс абсолютно нового формата, который меняет отношение к красоте. Он называется "Цветущая украинка" и популяризирует заботу о своем здоровье, ведь красивая женщина – это прежде всего здоровая женщина.

Уникальность конкурса – это прежде всего критерии оценки участников. Победительницу будут определять не за ее красоту, а за социальную позицию, жизненные принципы и достижения, а также харизму.

Участницей конкурса может стать любая женщина в возрасте от 21 года, которая мечтает стать лицом рекламной кампании и готова стать амбассадором "Квитна", чтобы мотивировать украинок к здоровой и качественной жизни, а также выиграть главный приз – автомобиль.

Видео дня

Чтобы стать претенденткой на звание "Цветущая украинка", женщина должна сделать несколько простых шагов:

Заполнить анкету, указав свои данные;

Скачать три студийных фотографии на белом фоне в одежде светлого или розового цвета. Фото должно быть сделано по пояс, с руками в кадре.

Скачать видео-визитку о себе на известных локациях своего города. Рассказать о себе и своей жизненной позиции.

Видео-инструкция для участниц есть на сайте конкурса.

Определение победительницы будет происходить путем онлайн голосования на сайте конкурса, а также голосованием членов жюри. Победительницей станет женщина, которая в сумме наберет больше баллов. Поэтому участники должны быть активными и призывать своих друзей к голосованию, которое продлится до 1 октября 2021 года (или момента, когда в каждом региональном центре будет минимум по шесть участниц). Торжественный финал конкурса запланирован на ноябрь 2021 года в Fairmont hotel.

Победительница получит автомобиль, размещение кампании "Квитна" с ней на билбордах в своем региональном центре, а также призы от спонсоров.

Кроме этого будут выбраны еще по три победительницы в каждом региональном центре, которые также будут награждены крутыми призами:

1 место - ноутбук;

2 место - мобильный телефон;

3 место - часы.

Подробности читайте по ссылке.