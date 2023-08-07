ЦУМ Киев и Фонд Рината Ахметова провели благотворительный шахматный мастер-класс для детей

5 августа в столице состоялся благотворительный шахматный мастер-класс для мальчиков и девочек 8-13 лет — переселенцев из Мариуполя. Его организаторами стали ЦУМ Киев и Фонд Рината Ахметова.

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Приглашенные эксперты шахматной школы "Ферзь" помогали юным участникам мероприятия освоить основы игры в шахматы, получить полезные знания и положительные эмоции.

В программу, которая длилась три с половиной часа, было включено пробное занятие по шахматам, мини-турниру и награждению победителей.

Дети имели возможность сразиться между собой и выиграть призы от партнеров универмага за победные места в мини-турнире. К тому же каждый участник получил сертификат на попкорн в кинотеатре ЦУМа, который по желанию можно было сразу использовать.

Ведущей мероприятия была Татьяна Кельбас, тренер шахматной школы "Ферзь".

Дарим хорошее настроение и поддерживаем детей вместе!

За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.