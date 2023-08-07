ЦУМ Киев и Фонд Рината Ахметова провели благотворительный шахматный мастер-класс для детей
5 августа в столице состоялся благотворительный шахматный мастер-класс для мальчиков и девочек 8-13 лет — переселенцев из Мариуполя. Его организаторами стали ЦУМ Киев и Фонд Рината Ахметова.
Приглашенные эксперты шахматной школы "Ферзь" помогали юным участникам мероприятия освоить основы игры в шахматы, получить полезные знания и положительные эмоции.
В программу, которая длилась три с половиной часа, было включено пробное занятие по шахматам, мини-турниру и награждению победителей.
Дети имели возможность сразиться между собой и выиграть призы от партнеров универмага за победные места в мини-турнире. К тому же каждый участник получил сертификат на попкорн в кинотеатре ЦУМа, который по желанию можно было сразу использовать.
Ведущей мероприятия была Татьяна Кельбас, тренер шахматной школы "Ферзь".
Дарим хорошее настроение и поддерживаем детей вместе!
За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.