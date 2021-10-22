Циклон принесет в Украину дожди и похолодание: синоптики дали свежий прогноз на субботу. Карта

Погода в Украине в субботу, 23 сентября, буле прохладной, температура снизится до +10 градусов. В нескольких областях вероятны дожди.

Такая погода будет вызвана мощным циклоном, центр которого сейчас располагается над Финляндией. Он затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу, говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Небольшие дожди в субботу прогнозируют в восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях. На остальной территории страны будет сухо.

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Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Более ветреная погода ожидается в северных регионах Украины.

На западе и в центре страны будет солнечно. Температура воздуха во Львове днем будет +10.. +12 градусов, а ночью до +5; в Ужгороде +12..+4 днем, ночью +4..+6; в Ивано-Франковске прогнозируют до 13 градусов тепла днем, а ночью до +5.

В Харькове столбики термометров достигнут +13..+15 градусов, а ночью прогнозируют +6..+8. В Херсоне и Николаеве будет до +19 градусов днем, ночью +9..+11.

Погода в субботу в Киеве будет солнечной и без осадков. Температура воздуха +12..+14 днем, а ночью будет +5..+7.

В Карпатах временами возможен небольшой мокрый снег; температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зима 2021-2022 года будет значительно мягче по сравнению с прошлой. На Новый год ожидается мороз, но без устойчивого снежного покрова.