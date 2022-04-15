Центры журналистской солидарности будут помогать СМИ во время войны

Национальный союз журналистов Украины при поддержке Международной и Европейской федерации журналистов запускает сеть центров солидарности журналистов для помощи работникам СМИ во время войны. Такие центры открыты во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах на базе региональных организаций НСЖУ. Центры помогут коллегам устроиться на новом месте, информируют о вакансиях в СМИ, программах поддержки журналистов и редакциях. В чрезвычайных случаях эвакуированные с территорий боевых действий журналисты получат разовую материальную помощь. Данная информация распространена на официальной странице НСЖУ в социальных сетей Telegram.

В Союзе отмечают, что обратиться за поддержкой в Центры – лично или дистанционно – смогут украинские и иностранные журналисты, находящиеся в зоне боевых действий, переехали в любую другую область Украины или приехали в командировку в Украину.

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В центрах – маленькие офисные помещения – можно будет работать, выходить в интернет, проводить встречу или онлайн-трансляцию, пользоваться необходимой техникой и найти нужные контакты. Также проводятся тренинги и другие образовательные мероприятия для журналистов из разных регионов. Работники СМИ, освещающие боевые действия, НСЖУ через Центры солидарности журналистики обеспечат средства защиты и аптечки первой помощи.

"В эти непростые дни все журналисты объединяются для взаимопомощи. Наши международные партнеры не стоят в стороне от проблем украинских СМИ и стараются оказывать практическую помощь. Центры журналистской солидарности – желание помочь коллегам в действии", – отметил Глава НСЗУ Сергей Томиленко

Как сообщили в Союзе, данный проект реализуется при поддержке Международной федерации журналистов, Европейской федерации журналистов и в партнерстве с Независимым медиа Профсоюзом Украины. Ресурсы в помощь украинским медиа предоставляют международные партнеры – журналистские ассоциации, медиакомпании и институты.

Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белангер комментирует:

"Международная солидарность с журналистами под обстрелами в Украине имеет решающее значение для того, чтобы рассказать правду о разрушительных последствиях для российского вторжение. Журналисты на переднем плане разоблачения реальных последствий для человечества этой варварской войны против Украины. МФЖ гордится возможностью работать с НСЮ по созданию жизненно важных центров для обеспечения практической солидарности с журналистами – от безопасности до профессиональной поддержки".

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Координаторами центров являются авторитетные украинские СМИ, а именно Богдана Стельмах (Львов Центр), Виктория Пхта (Ивано-Франковск) и Владимир Бобер (Черновцы).