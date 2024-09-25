Центр 'Несокрушимые' для детей с ожогами получил медоборудование на 10 млн грн от 'Киевстар'

Киевстар продолжает свою важную миссию – помогать маленьким украинцам, пострадавшим от ожоговых травм. В рамках проекта "Детская надежда" совместно с благотворительной платформой dobro.ua компания уже передала и ввела в эксплуатацию современное медицинское оборудование в реабилитационный центр "Несокрушимые" во Львове. Благодаря новому вкладу Киевстар в размере 10 миллионов гривен медицинское оборудование уже работает и помогает в лечении детей.

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Ежегодно около 12 тысяч детей в Украине получают ожоговые травмы, и война значительно повысила этот показатель, особенно среди пострадавших от минно-взрывных ранений.

"Каждый ребенок заслуживает доступ к современному и качественному медицинскому обслуживанию, особенно когда речь идет о сложных случаях, таких как ожоговые травмы. Мы стремимся к тому, чтобы наша поддержка помогала врачам быстро и безопасно оказывать необходимую помощь детям. Сотрудничество с нашими партнерами позволяет нам делать реальные шаги по улучшению медицинской инфраструктуры в Украине и обеспечивать детям достойное лечение", – комментирует Александр Комаров , СЕО Киевстар.

На выделенные средства были приобретены и установлены: видеосистема RUBINA 3D 4K для детской хирургии, которая позволяет проводить операции с максимальной безопасностью благодаря 3D-визуализации. Криохирургический аппарат Cryo-S Painless, обеспечивающий замораживание периферических нервов во время операций, снижая болевые ощущения после хирургических вмешательств.

Благодаря новому оборудованию реабилитационный центр "Несокрушимые" становится надежным местом лечения в Украине для более 3000 детей, в том числе 250 маленьких пациентов с тяжелыми травмами, включая ожоги.

"Современное оборудование уже спасает сотни детей. Мы благодарны Киевстару за поддержку, которая позволяет обеспечить качественное медицинское обслуживание и помогает детям возвращаться к нормальной жизни ", – отметил Олег Самчук, руководитель Первого медобъединения Львова .

Напомним, что Киевстар от себя выделил 20 миллионов гривен на приобретение современного медицинского оборудования, а также вовлекает своих абонентов в сбор средств на медицинское оборудование в рамках инициативы "Детская надежда" . Совместными усилиями мы сможем обеспечить лучшее будущее для наших детей. Присоединиться к инициативе и внести свой вклад можно на сайте проекта: kyivstar_burns.