Трупы вокруг и колоссальные разрушения: в сети показали, как выглядит Изюм после вражеских ударов. Видео 18+

В сети показали, как выглядит город Изюм в Харьковской области после обстрелов российских оккупантов. Путинские войска штурмовали и обстреливали его много дней.

На видео видны разрушенные здания и тела погибших от ударов оккупантов людей. Страшные видеосвидетельства преступлений российских захватчиков против мирных украинцев появились на телеграмм-канале "Труха Харьков+Украина".

После многодневных обстрелов Изюма в городе много разрушенных или поврежденных зданий, земля устлана кирпичами и ветвями изуродованных деревьев. Повсюду прямо на земле лежат тела убитых российскими захватчиками людей.

Видео дня

Молодой парень, снимающий видео, констатирует: тел очень много. Пока он снимает, что на самом деле происходит в Изюме – слышны громкие звуки взрывов.

Автор видео показал разрушенный парк, а также прошелся по улицам города. Он показал много поврежденных домов, глубокие воронки от снарядов, а также догорающее разбомбленное общежитие.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты во время боев за Изюм потеряли до 60% личного состава и военную технику. Накануне в Харьковской ОВ сообщили, что при попытках штурма города погибли более 400 захватчиков, ликвидирован также командир полка.

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