Три знака зодиака, которым в феврале нужно заняться здоровьем
Зима – время ослабленного иммунитета. В феврале хронические болезни или стрессы могут аукнуться проблемами со здоровьем.
Каким знакам зодиака нужно особенно внимательно отнестись ко своему организму, в эксклюзивном гороскопе для OBOZREVATEL рассказал известный украинский ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.
Близнецы
В феврале особых проблем со здоровьем у людей, рожденных под этим созвездием, не будет. Однако, если они долгое время откладывали визит к врачу, в конце месяца могут обостриться давние недуги. Постарайтесь не допустить этого – внимательнее прислушивайтесь ко знакам, которые подает тело.
Дева
Стрессы, неправильное питание и перекусы всухомятку на работе могут аукнуться для представителей этого знака Зодиака проблемами с желудочно-кишечным трактом. Звезды говорят о том, что такое возможно в середине февраля. Пока не поздно – пересмотрите свой рацион.
Козерог
Для представителей этого знака Зодиака февраль будет месяцем успехов во всех начинаниях. Но в погоне за достижениями не нужно забывать о здоровье. Если вовремя не спохватиться, в конце месяца иммунитет может дать сбой.
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