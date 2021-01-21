Три знака зодиака, которым в феврале нужно заняться здоровьем

Зима – время ослабленного иммунитета. В феврале хронические болезни или стрессы могут аукнуться проблемами со здоровьем.

Каким знакам зодиака нужно особенно внимательно отнестись ко своему организму, в эксклюзивном гороскопе для OBOZREVATEL рассказал известный украинский ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Близнецы

В феврале особых проблем со здоровьем у людей, рожденных под этим созвездием, не будет. Однако, если они долгое время откладывали визит к врачу, в конце месяца могут обостриться давние недуги. Постарайтесь не допустить этого – внимательнее прислушивайтесь ко знакам, которые подает тело.

Дева

Стрессы, неправильное питание и перекусы всухомятку на работе могут аукнуться для представителей этого знака Зодиака проблемами с желудочно-кишечным трактом. Звезды говорят о том, что такое возможно в середине февраля. Пока не поздно – пересмотрите свой рацион.

Козерог

Для представителей этого знака Зодиака февраль будет месяцем успехов во всех начинаниях. Но в погоне за достижениями не нужно забывать о здоровье. Если вовремя не спохватиться, в конце месяца иммунитет может дать сбой.

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