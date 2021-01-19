Три знака Зодиака, которым придется много работать всю неделю

Неделя до 24 января станет непростой почти для всех знаков Зодиака – для достижения целей и получения денег необходимо будет тщательно работать. Особенно трудиться придется Весам, Рыбам и Козерогам.

Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, представители этих знаков спокойно вошли в привычный рабочий ритм, а некоторые еще и взяли на себя дополнительные обязательства.

А тем временем, "продолжение банкета", то есть праздников, как отметила Соломка, требуют Раки и Львы, которые, очевидно, еще не наотмечались вволю и поэтому они будут пытаться растянуть это веселье как можно дольше и втянуть в свою орбиту еще немало людей, потому что одним веселиться-то не интересно.

Вместе с тем, Близнецы и Скорпионы погружаются в творчество – на них сходит вдохновение и они начинают вытворять невероятные вещи – кто-то мозгами, а кто-то – руками.

Спокойным неделя будет у Овнов и Тельцов, которых сейчас больше привлекает теплый дом и удобный диван, чем трудовые подвиги, а если им и приходится работать, то делают они это очень неохотно. К тому же, как рассказала таролог, на люди им тоже не очень хочется выходить

А вот Девам и Водолеям, по ее словам, наоборот – нужны рядом люди, но не кто попало, а друзья и соратники. Они нуждаются в общении и поддержке от других людей, поэтому и будут искать себе компании и создавать команды.

Убирать за всеми этими весельчаками будут Стрельцы, которым новогодний разгардияж давно мозолил глаза и они начали уже наводить порядок и выносить елки, блестящий хлам и выметать рожь от посевальщиков.

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