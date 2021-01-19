Три знака Зодиака, которым придется много работать всю неделю
Неделя до 24 января станет непростой почти для всех знаков Зодиака – для достижения целей и получения денег необходимо будет тщательно работать. Особенно трудиться придется Весам, Рыбам и Козерогам.
Об этом OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. По ее словам, представители этих знаков спокойно вошли в привычный рабочий ритм, а некоторые еще и взяли на себя дополнительные обязательства.
А тем временем, "продолжение банкета", то есть праздников, как отметила Соломка, требуют Раки и Львы, которые, очевидно, еще не наотмечались вволю и поэтому они будут пытаться растянуть это веселье как можно дольше и втянуть в свою орбиту еще немало людей, потому что одним веселиться-то не интересно.
Вместе с тем, Близнецы и Скорпионы погружаются в творчество – на них сходит вдохновение и они начинают вытворять невероятные вещи – кто-то мозгами, а кто-то – руками.
Спокойным неделя будет у Овнов и Тельцов, которых сейчас больше привлекает теплый дом и удобный диван, чем трудовые подвиги, а если им и приходится работать, то делают они это очень неохотно. К тому же, как рассказала таролог, на люди им тоже не очень хочется выходить
А вот Девам и Водолеям, по ее словам, наоборот – нужны рядом люди, но не кто попало, а друзья и соратники. Они нуждаются в общении и поддержке от других людей, поэтому и будут искать себе компании и создавать команды.
Убирать за всеми этими весельчаками будут Стрельцы, которым новогодний разгардияж давно мозолил глаза и они начали уже наводить порядок и выносить елки, блестящий хлам и выметать рожь от посевальщиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Соломка составила общий гороскоп для всех знаков на неделю с 18 января. Близнецов будут сопровождать творческие порывы, Водолеев – результативные встречи, а Рыбы могут получить повышение.
В январе Украину ждут финансовые трудности, политики будут делить между собой влияние и денежные потоки, а также возможно появление новых руководителей финансовых ведомств, рассказала Соломка.
Также по ее словам, в январе Скорпионам нужно будет с боем выбивать заработанным деньги, а вот труд Близнецов будет хорошо вознагражден.
В первый месяц 2021 года, согласно прогнозу здоровья от таролога, Овнам, Тельцам и Скорпионам лучше провести время дома и отдохнуть, Раков проблемы обойдут, а Козерогам стоит заняться физическими нагрузками.
Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.
Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.