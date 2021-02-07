Три знака зодиака, которым несказанно будет везти до 17 февраля

С 7 по 17 февраля предстоит период, когда счастье будет буквально бить ключом у трех знаков зодиака. Эти счастливчики – Скорпионы, Весы и Тельцы.

Астрологи отметили, что в течение периода 7-17 февраля, звезды одарят своей благосклонностью, подарят силы, напитают энергией представителей этих созвездий. Во время этих особенно удачных 11-ти дней, Скорпионам, Весам и Тельцам следует по максимуму использовать появившиеся шансы. Им буквально будут падать с неба подарки судьбы. Поэтому важно не пройти мимо подвернувшейся возможности, пишет сайт "НТР24".

Скорпион

Тревожность, плохой сон и ночные кошмары перестанут вас беспокоить. Наконец-то придет период умиротворения и везения. Причем во всех сферах. В течение 7-17 февраля выпадет шанс заключить очень выгодную сделку или найти высокооплачиваемую работу. С личными отношениями тоже все наладится.

Телец

Все, что было раньше, было нужно для того, чтобы теперь наступила белая полоса в вашей жизни. Каждый день будет только лучше. Неудачи, проблемы и одиночество покинут вас. Завяжутся интересные знакомства, которые могут привести не только к романтическим отношениям, но и к выгодным предложениям в бизнесе и работе.

Весы

В период с 7 по 17 февраля появится возможность существенно улучшить финансовое положение. Количество трудностей будет уменьшаться и появится желание жить полной грудью, радоваться и дарить счастье другим. Легкость в общении поможет найти интересных людей. И кто знает, может одно из знакомств перерастет в пламенное чувство?

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