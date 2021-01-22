Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим

Для многих високосный 2020-й год был не очень удачным. И от 2021 года высоки ожидания. Перемены обязательно наступят, но не для всех они будут позитивными.

Для представителей трех знаков зодиака новый год приготовил не только пряники, но и кнуты. Им не будет помогать приносящий удачу Юпитер, однако во всю повлияет Сатурн, который приносит неприятности. Об этом сообщил в своем прогнозе женский журнал "Синьорина".

Рак

Для этого знака невезение в течение года будет выражаться проблемами на работе. Их конкуренты могут ставить палки в колеса. Да в целом проекты будут даваться сложно, часто что-то не будет получаться. Чтобы удавалось все как раньше Ракам придется много работать, в том числе и над собой: получать новые знания и умения. Звезды советуют Ракам поменьше говорить и не доверять всем подряд.

Весы

Проблемы могут появится с неожиданной стороны: под угрозой окажется личная жизнь. Одинокие Весы заведут роман, который будет сложным и принесет больше нервов, чем радости. А тем, кто уже обзавелся второй половинкой, с ней тоже будет нелегко. В течение года возможны скандалы, измены, разводы. Звезды советуют беречься от стрессов и не держаться за токсичные отношения.

Овен

Проблемы будут возникать то тут, то там. Причем там, где Овны их не будут ждать. Невезение может быть так велико, что представители этого знака решат: точно навели порчу. Не только на работе будет штормить. Совсем не гладко будет и в личной жизни. Даже с финансами возможен напряг. Поэтому во избежание серьезных неприятностей лучше не принимать кардинальные решения.

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