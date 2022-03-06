Три тысячи американских добровольцев готовы отправиться в Украину в составе международного батальона – Голос Америки

По меньшей мере три тысячи американских добровольцев намерены присоединиться к Интернальциональному легиону для того, чтобы воевать в Украине против страны-агрессора России. Среди желающих – ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Об этом сообщило издание "Голос Америки" со ссылкой на представителя посольства Украины в США. Как пишут журналисты, бороться на независимость украинского государства готовы и военнослужащие из постсоветских государств, таких как Грузия и Беларусь.

Ветеран с 22-летним опытом в армии США Мэтью Паркер, воевавший в Боснии и Ираке, отметил, что готов помочь украинским солдатам чем-либо. "Они могут поставить меня в бой или использовать в качестве инструктора, чтобы учить украинцев пользоваться разным вооружением", – заявил американец.

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Паркер также отметил, что США не могут допустить того, что Россия одержала победу в этой войне, поскольку тогда, по его убеждению, под угрозой будут и демократические права американцев.

Ранее стало известно, что около 400 граждан Швеции выразили готовность приехать в Украину и воевать против российских оккупантов, защищая наше государство. Все добровольцы могут стать частью Интернационального легиона, о создании которого ранее объявил украинский президент Владимир Зеленский.

Президент Украины сообщал, что легион будут набираться из иностранцев, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности. Президент обратился ко всем гражданам стран-партнеров, желающим стать на защиту Украины.

Иностранцы имеют право добровольно вступить в ряды украинской армии на военную службу по контракту, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ. В настоящее время им предлагается именно такой вариант.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Reuters сообщило о десятках добровольцев из Японии, согласившихся бороться за освобождение Украины от российских оккупантов. Информагентство пообщалось с 39-летним офисным работником Кеичи Куроги, который откликнулся на призыв президента Украины к иностранцам.