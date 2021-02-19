Три самых неверных знака зодиака

Было бы желание, а повод найдется. Если человек не привык сдерживать себя и отказываться от постельных утех, то верности от него ждать не стоит.

Согласно мнению астрологов, представители некоторых знаков зодиака могут чаще изменять своим вторым половинкам. Это Водолеи, Раки и Скорпионы.

Водолей

Что ему нужно от второй половинки предугадать просто невозможно. Его желания меняются со скоростью течения бурной реки. К тому же, он с легкостью увлекается кем-то новым. Водолея достаточно легко соблазнить. Поэтому такой партнер не самый верный. Он может пойти налево и найти своему поступку любое объяснение и оправдание.

Рак

Доверять можно, но осторожно. Может скоротать ночь в чужой постели просто потому, что склонен постоянно искать недостатки в себе и партнере, витает в облаках и что-то там придумывает. Постоянно требует внимания и при этом сам не знает, что ему нужно от близкого человека, этой жизни или на завтрак. Из-за неуверенности в себе готов флиртовать налево и направо, а то и пойти на большее. Так он повышает самооценку. Причем изменщик может обвинить в своих грехах любимого человека, но за собой проступка не увидит, пишет женский журнал Elle.

Чтобы Рак не смотрел налево, он должен постоянно ощущать себя желанным и самым красивым.

Скорпион

Пожалуй, это самый искусный и горячий любовник. И при этом наиболее ненадежный. А причиной всему служит его неугомонное либидо. Поэтому, чтобы отношения со Скорпионом не портились неверностью, придется постоянно изощряться в сексе. Он должен быть частым, интересным и с изюминкой. Только в этом случае Скорпиону не наскучит постоянно проводить время в одной и той же постели.

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