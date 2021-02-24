Три самых добрых знака зодиака

Не о каждом человеке можно сказать, что он действительно добрый. Но Тельцы, Водолеи и Рыбы действительно рождаются мягкосердечными.

Представители этих трех знаков зодиака никогда умышленно не сделают зла и умеют прощать плохие вещи. Хотя доброта делает их жертвами недоброжелателей.

Рыбы

Они очень открытые и неспособны умышленно творить плохие вещи. И готовы принять раскаяние другого человека. Но провинившегося они навсегда вычеркивают из своей жизни. При этом Рыбы лишь кажутся добродушными. Возможно, они и сами этого не знают. Но глубоко внутри Рыбы абсолютно равнодушны ко всех окружающим. Их интересуют только они сами. Но об этом догадаться почти невозможно, пишет журнал Elle.

Телец

Представители этого знака зодиака очень открытые и светлые люди, которые совсем не корыстные и не лицемеры. Но в этом и проблема. Из-за их простоты и неумения искать подвохи в поступках других, Тельцы могут без задней мысли отдать последние сбережения тому, кто скажет, что у него тяжелый период в жизни. Уберечь от мошенников Тельцов часто могут только более бдительные и придирчивые близкие. И хотя Тельцы совсем не наивные, их большое доброе сердце часто используют нехорошие люди.

Водолей

Они неспособны на плохие поступки априори. Просто никогда у них даже мыслей не возникает что-то коварное замыслить. Зачем? Их доброта сначала вызывает недоверие, потом насмешки, а затем настоящее уважение. Ведь их доброта вызвала внутренней уверенностью и силой. Водолеи вовсе не наивные простаки, но намеренно козни никогда не строят. И даже не будут отыгрываться и мстить тем, кто их однажды обидел.

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