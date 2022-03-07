Третий раунд переговоров Украины и России о прекращении войны пройдет на польско-белорусской границе: названо время

В понедельник, 7 марта, состоится третий раунд переговоров между Украиной и Россией. По предварительным данным стороны планируют встретиться на польско-белорусской границе.

Также сообщается, что переговоры должны начаться в 14:00 по киевскому времени. Об этом сообщают росСМИ.

Стоит отметить, что два предыдущих раунда украинско-российских переговоров состоялись на территории Беларуси. Тогда стороны договорились, что основная часть того, что обсуждалось на встречах, не будет афишироваться в публичной плоскости.

На переговорах Украина потребовала немедленного прекращения огня, перемирия, а также обеспечения гуманитарных коридоров для мирных жителей.

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После второго раунда переговоров Подоляк сообщил, что Россия и Украина договорились только по ряду гуманитарных вопросов, в частности, о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Однако российская сторона не придерживалась даже этой договоренности.

РФ коварно сорвала договоренности о прекращении огня и создании гуманитарных коридоров для эвакуации детей, женщин и пожилых людей из Мариуполя и Волновахи.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что ключевое требование РФ к Украине – это демилитаризация. Также он заявил, что якобы решение о начале войны в Украине было для него тяжелым.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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