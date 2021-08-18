Тренировались днем и ночью: на Херсонщине прошли учения Сил спецопераций ВСУ. Фото и видео

Воины Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины провели плановые тренировки на полигонах в Херсонской области. В них в частности приняли участие и бойцы из состава группировки войск, которые несут службу на админгранице со временно оккупированным Крымом.

Они отрабатывали задачи по проведению контрдиверсионных мероприятий. Зрелищные кадры с тренировок опубликовали на Facebook-странице Командования Объединенных сил ВСУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам командующего ОС генерал-лейтенанта Сергея Наева, военным в этом регионе необходимы постоянные подобные учения. Ведь здесь размещены критические объекты инфраструктуры с высокой степенью угрозы террористических посягательств. Поэтому свои практические навыки бойцы отрабатывали днем и ночью.

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Наев отметил, что они направлены на обеспечение надлежащего уровня защиты гражданских и военных объектов от возможных террористических угроз.

Тренировка всегда происходят в условиях, максимально приближенных к реальным. А также во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, местными органами госвласти и самоуправления.

Военнослужащие во время учений отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, которые передвигались автотранспортом. Кроме этого, задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований на подконтрольной Украине территории.

Как и всегда, подчеркнул командующий ОС, наши воины показали высокий уровень обучаемости, что является залогом успешного противодействия террористическим угрозам и гарантией безопасности для граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на админгранице с Крымом ВСУ провели учения, используя боевые расчеты ЗРК "Бук". Воины отрабатывали навыки отражения авиаудара условного врага.