Нужна на вчера: объявлен сбор средств на боевую машину для Героев 68 ОЕБр

Украинским защитникам из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша срочно нужна боевая машина для выполнения боевых задач. Славные воины уже 2 года не выходят из ожесточенных боев, освобождая нашу страну от оккупантов. А сегодня им нужна помощь.

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Об этом сообщила волонтер Наталья Сверлова в Facebook. Она подчеркнула, что машина "нужна на вчера" и опубликовала видеообращение от бойцов 68 ОЕБр

"Желаем крепкого здоровья! Мы, бойцы 68 отдельной егерской бригады для выполнения боевых задач нуждаемся в автомобиле", – обратились к украинцам бойцы.

Волонтер сообщила, что необходимая машина есть, она находится в Киеве. Сверлова обнародовала фото автомобиля.

Чтобы его приобрести для наших защитников, нужно собрать 170 тысяч грн.

Все, кто хочет помочь украинским Героям, могут отправить свои донаты по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/65yR1mEDh8

Номер карты банки: 5375 4112 1229 9601