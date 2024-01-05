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Нужна на вчера: объявлен сбор средств на боевую машину для Героев 68 ОЕБр

Глеб Иванов
Общество
2 минуты
342
Нужна на вчера: объявлен сбор средств на боевую машину для Героев 68 ОЕБр

Украинским защитникам из 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша срочно нужна боевая машина для выполнения боевых задач. Славные воины уже 2 года не выходят из ожесточенных боев, освобождая нашу страну от оккупантов. А сегодня им нужна помощь.

Видео дня

Об этом сообщила волонтер Наталья Сверлова в Facebook. Она подчеркнула, что машина "нужна на вчера" и опубликовала видеообращение от бойцов 68 ОЕБр

"Желаем крепкого здоровья! Мы, бойцы 68 отдельной егерской бригады для выполнения боевых задач нуждаемся в автомобиле", – обратились к украинцам бойцы.

Волонтер сообщила, что необходимая машина есть, она находится в Киеве. Сверлова обнародовала фото автомобиля.

Нужна на вчера: объявлен сбор средств на боевую машину для Героев 68 ОЕБр
Нужна на вчера: объявлен сбор средств на боевую машину для Героев 68 ОЕБр

Чтобы его приобрести для наших защитников, нужно собрать 170 тысяч грн.

Все, кто хочет помочь украинским Героям, могут отправить свои донаты по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/65yR1mEDh8

Номер карты банки: 5375 4112 1229 9601