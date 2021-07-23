Требовали деньги у раненых бойцов: ГБР разоблачило членов МСЭК, которые зарабатывали на оформлении инвалидности. фото

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили в Киевской области группу преступников, которые вымогали деньги у раненых на фронте украинских бойцов за оформление группы инвалидности. Руководил вымогательством глава районной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Отмечается, что 22 июля трех участников организованной преступной группы задержали "на горячем", когда они получали 1,5 тысячи долларов за свои "услуги".

Вымогатели брали у участников ООС, которые получили ранения в войне на Донбассе, по 4 тысячи долларов за оформление инвалидности. Кроме того, злоумышленники брали деньги у бойцов за определение связи ранения или увечья с боевыми действиями.

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Члены преступной группы зарабатывали еще и на том, что подделывали документы об инвалидности лицам, которые вообще не были на фронте. А деньги, которые государство выплачивало таким "раненым", делили между собой.

Организатором преступной группы оказался председатель одной из межрайонных МСЭК Киевщины. Он взял себе в помощники еще двух человек - бывшего работника медслужбы военной части Киевской области, которого уволили за взяточничество, и его водителя.

Работники ГБР установили более 20 фактов, когда военнослужащие давали вымогателям взятки. Также установлено 28 лиц, которые платили за получение группы инвалидности.

У злоумышленников правоохранители провели 7 обысков, во время которых изъяли 13 тысяч долларов США, документы, поддельные клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений и врачебных штампов, которые они использовались для подделки документов.

По факту вымогательства открыто уголовное производство. Фигурантам сообщат о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

На злоумышленников ждет до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГБР начнет расследование государственной измены из-за срыва операции по "вагнеровцам". Фигурантами производства могут стать президент Украины Владимир Зеленский и его окружение.