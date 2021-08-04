Традиционный Марш Защитников в этом году состоится в регионах

Традиционный Марш защитников ко Дню Независимости в этом году пройдет не в Киеве, а в регионах. Речь идет о шести областных центрах.

Об этом сообщило Движение Ветеранов Украины на своем канале в Telegram. В сообщении призвали украинцев присоединиться к организации мероприятия в городах.

"Почему мы не стали проводить Марш в Киеве в этом году? Потому что его задача была выполнена, одной из причин создания Марша Защитников Украины была отмена официального военного парада. И как результат, мы добились его возвращения! Теперь все внимание страны должно быть приковано к нашим воинам!" – сказано в сообщении.

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Пока речь идет о шести областных центрах (Харьков, Сумы, Днепр, Ужгород, Винница и Черкассы), однако РВУ призывает участвовать в участии и организации Маршей всех желающих.

"Мы призываем всех присоединиться к организации на местах, и принять участие в мероприятиях в ваших родных городах. Очень важно показать силу и единство нашего общества не только в центре, но и в регионах!" – сказано в сообщении.