Точным ударом с Bayraktar TB2: ВСУ уничтожили вражескую систему залпового огня 'Ураган'. Видео

Украинские войска уничтожили пусковую установку реактивной артиллерии российских оккупантов. Для этого ВСУ использовали ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск. На кадрах видно, как БПЛА наносит удар по машине 9П140 "Ураган" – реактивной системе залпового огня калибра 220 мм. Снаряды к ней крупнее, чем к "Граду", но меньше "Смерча".

Российские военные пытались спрятать РСЗО среди деревьев, однако это им не помогло. "Мордо**кая армия потеряла РСЗО 9П140 "Ураган" в результате очередного удара Bayraktar TB2", – сказано в сообщении.

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Напомним, ранее в Генштабе заявили, что ВСУ сдерживают массированное наступление российских оккупантов и дают отпор на всех направлениях. В то же время у врага наблюдается огромная проблема с комплектованием резерва.

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