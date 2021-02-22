Типы интеллекта по знакам зодиака: как мыслят представители разных созвездий
Некоторые люди мыслят ярко и смотрят только вперед, а другие – опираются лишь на факты и не стремятся мечтать.
Интеллектуальный тип не всегда связан со знаком зодиака, под которым родился человек. Стрелец, например, вполне может найти в себе черты ума, присущие Козерогу. Поэтому каждый может обнаружить в себе многоплановые интеллектуальные способности, рассказал в Instagram астропсихолог Богдан Глоба.
Тип Овна
Яркий ум энтузиаста. Необузданный фонтан идей, которые не то, что можно, а нужно использовать.
Тип Тельца
Основательный интеллект ученого. Фундаментальная база и доказанность явления здесь не пустой звук.
Тип Близнецов
Вечно юный и подвижный, легкий ум. Основная особенность – схватывать на лету и так же легко передавать информацию.
Тип Рака
Мыслитель и философ. В скрытых от внешних проявлений чертогах разума таятся ответы на самые каверзные вопросы.
Тип Льва
Интеллект, генерирующий идеи и накапливающий знания. А также применяющий их уместно и по необходимости.
Тип Девы
Аналитический и критичный ум в своем совершенном проявлении. Подобно сложнейшей мозаике, общая картина складывается из тысяч деталей.
Тип Весов
Интересующийся и контактный интеллект. Как никто умеет получать нужные знания от других людей и отсеивать лишнее.
Тип Скорпиона
Этот ум докапывается до глубин – до самой сути и не боится разрушать мифы. Настроен на анализ и психоанализ, исследование природы явлений.
Тип Стрельца
Стремительный и многонаправленный интеллект. Не зацикливается на мелочах, предпочитая охватить мыслью сразу все.
Тип Козерога
Аналитический ум и способность отделять зерна от плевел. Умеет получать нужные знания последовательно и долговременно.
Тип Водолея
Мышление в выборочном формате вечности и (или) бесконечности. Часто это многоуровневое сознание, способное охватить все интересующие его сферы.
Тип Рыб
Эмоциональный и всеобъемлющий интеллект. Мысли направлены в сторону изменения своей реальности. Интуитивный и мечтательный.
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