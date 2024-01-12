Тимошенко об отзыве проекта закона о мобилизации: украинцам можно не бояться унизительных и антиконституционных норм

Скандальный законопроект о мобилизации, убивавший доверие людей к власти и государству, раз и навсегда снят с рассмотрения Верховной Рады! Больше украинцам можно не бояться унизительных репрессивных и антиконституционных норм.

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Об этом заявила Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Скандальный репрессивный законопроект о мобилизации, который возмутил общество, как я вам и обещала, раз и навсегда снят с рассмотрения Верховной Рады. Это репрессивный законодательный акт против собственного народа, который мог бы окончательно убить доверие граждан к власти и собственному государству. Но мы мы все это с вами остановили!" – отметила Юлия Тимошенко.

Она также добавила, что народным депутатам вместе с правительством и военным руководством удалось найти решения, которые позволят справедливым способом решить вопросы мобилизации.

Таким образом, как отметила Юлия Тимошенко, удалось избежать репрессивных норм, в том числе: уголовной ответственности за неявку в военкомат, неоткрытие электронного кабинета или несвоевременного прохождения ВЛК. Не будут забирать на фронт людей с третьей группой инвалидности, многодетных родителей и мужчин, которые заботятся о тяжелобольной жене или родителях. Остается отсрочка для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей. Не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов, студентов и аспирантов, последовательно получающих образование.

"И если мы и дальше не будем делать трагических ошибок, таких, как этот закон, – все будет Украина", – резюмировала Юлия Тимошенко.