The Virtual E-cigarette Summit: эксперты обсудили уменьшение вреда, связанного с курением

В декабре 2021 года в онлайн-формате прошла ежегодная конференция The Virtual E-cigarette Summit. Цель саммита – объединить экспертов табачной отрасли для разработки стратегий по уменьшению вреда, связанного с курением.

Курение – глобальная проблема, которая приводит к серьезным заболеваниям и высокому уровню смертности. Лучшее, что может сделать курильщик, чтобы избавиться от последствий привычки – бросить. Но при этом больше миллиарда человек в мире все равно курит.

Эксперты конференции сфокусировались на темах уменьшения вреда для курящих, представили результаты исследований об эффективности альтернативных продуктов, а также обсуждали дилеммы регулирования и контроля над такими изделиями.

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Доктор Дебби Робсон, старший преподаватель по уменьшению вреда от табака в Кингс-Колледже Лондона, отметила, что разговоры о контроле над табачной индустрией в основном сосредоточены на табачных продуктах, а не на проблемах курильщиков. Методы борьбы остаются превентивными, хотя пагубному влиянию сигарет больше всего подвержены не потенциальные курильщики, а те, кто уже курит: "Наиболее распространённой группой курильщиков являются люди, которые не могут или не желают бросить курить, и именно для них риск смертности самый высокий". Доктор Робсон также поделилась данными, что за последний год 37% курильщиков предпринимали попытки бросить, но реально бросили курить только 9 человек из ста. Значит, 91% курильщиков продолжает испытывать на себе негативное влияние табака и подвергать здоровье рискам.

Никотинозаместительная терапия считается популярным методом борьбы с курением. Однако, исследовательница из Оксфорда, доктор Джейми Хартманн-Бойс, заявила, что уже есть данные, которые свидетельствуют о том, что бездымные продукты – более действенный инструмент в борьбе с курением, чем никотиновые жвачки и пластыри. И это несмотря на то, что исследования еще продолжаются.

Для решения проблемы табачной эпидемии ВОЗ приняла Рамочную конвенцию. С того момента прошло 18 лет, и многие эксперты считают документ устаревшим, в том числе потому, что он не учитывает, что за этот период на рынке, кроме сигарет, появились и новые продукты, снижающие риски от курения.

Бывший директор Департамента ВОЗ по хроническим заболеваниям и укреплению здоровья и почётный профессор Университета Окленда Роберт Биглхол заявил, что достижение бездымного будущего – посильная задача. Но для ее реализации ВОЗ должна развивать комплексную политику по борьбе с табаком, которая бы строилась на концепции уменьшения вреда и признавала электронные сигареты и системы для нагревания табака средством борьбы с курением. Так произошло, например, в Японии, где за последние 5 лет продажи сигарет упали более, чем на 30%.

Розанна О’Коннор, представительница Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), вспомнила об успешном опыте Великобритании. В стране бездымные продукты официально считаются методом борьбы с курением, а к 2030 году власти планируют полностью избавиться от сигарет.

Эксперты The Virtual E-cigarette Summit 2021 сошлись во мнении, что бездымные альтернативные продукты для курильщиков – действенное средство в борьбе с курением, и их использование может позитивно повлиять на общественное здоровье. Добиться таких результатов можно, только объединив усилия. Поэтому политика контроля над табаком и стратегия уменьшения вреда от курения должны стать взаимодополняющими подходами, что приведет к снижению заболеваемости.