The Sun рассказал о помощи украинским детям в 'Блогер Кэмп' Фонда Рината Ахметова

Журналисты одного из известнейших британских изданий The Sun побывали на "Блогер Кемп" в Закарпатье – это изменение проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины", который в формате детского лагеря обеспечивает оздоровление, отдых и психологическую помощь ребятам, пострадавшим от войны в Украине. Глубоко потрясенные историями детей журналисты поделились ими в своем материале.

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Оригинальная статья на английском по ссылке.

Перевод на украинский язык в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Важно, чтобы дети могли чувствовать себя детками. Главная цель нашей программы – дать им ощущение детства, позволить им снова почувствовать себя живыми", – специально для The Sun объясняет Ольга Фролова, психология Фонда Рината Ахметова.

Издание рассказывает о том, как в рамках "Блогер Кемпа" пострадавшие в результате войны в Украине дети проходят восстановление на переменах, где могут общаться со сверстниками, оздоравливаться и получать квалифицированную поддержку психологов Фонда.

The Sun делится историями трех подростков, переживших ужасы войны в родных городах. Это 14-летняя Валерия Варварова, находившаяся в Энергодаре во время оккупации, 14-летний Кирилл Гаряга из Изюма, а также 16-летняя София Турулова из Курахового Донецкой области.

Как отмечает Ольга Фролова, дети прибывают на смену в сложном психоэмоциональном состоянии, они почти не разговаривают. Но в течение пребывания на "Блогере Кемпе" их состояние заметно меняется к лучшему – даже начинают заводить разговоры с незнакомыми людьми.

По словам Ольги, трагедия заключается в том, что украинские дети нормализуют войну в собственном осознании. Но война не есть и не должна быть нормой.

В изменениях "Блогер Кемпу" принимают участие дети из самых незащищенных категорий: сироты и полусироты, дети на попечении; дети, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть в Украину; дети, потерявшие родителей во время войны; дети, имеющие психологические травмы и нуждающиеся в социализации и т.д.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

За 19 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше по ссылке.