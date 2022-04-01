The Guardian показал на обложке журнала трагедию в Мариуполе: этот кошмар происходит в 21 веке. Фото

Известное британское издание The Guardian поместило на свою обложку иллюстрацию украинки Маши Фойи, которая отображает весь ужас происходящего сегодня в украинском Мариуполе. На ней изображена женщина которая прячется с ребенком в подвале, в то время, как снаружи горит земля и раздаются взрывы. На фоне также видно руину, которая когда-то была домом.

С такой обложкой ежедневная газета вышла в пятницу, 1 апреля. Отмечается, что Фойя эвакуировалась из Киева на запад Украины, когда российские оккупанты начали в столице активные боевые действия.

"Каждый раз, когда я слышу о новых преступлениях против моего народа, часть меня исчезает. Каждый раз я думаю, что невозможно, чтобы российские оккупанты совершали еще более позорные поступки – но наступает утро, и я узнаю о еще более отвратительных вещах", – отметила иллюстратор.

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"То, что они сделали с Мариуполем... У меня просто нет слов, это просто уничтожение мирных жителей, это непростительно. И этот кошмар происходит в 21 веке. Но я все равно не сдаюсь, и все мы верим в нашу победу, верим в силу нашей страны!" – подчеркнула девушка.

Отметим, что ситуация в Мариуполе сегодня действительно тяжелая. В заблокированном российскими войсками городе, по предварительным данным, остаются около 100 тысяч людей, которым приходится в буквальном смысле выживать. В нечеловеческих условиях, под постоянными обстрелами и бомбежками они помогают друг другу, варят еду на кострах, а некоторым приходится хоронить близких прямо во дворах.

Жители еще недавно процветающего города теперь под постоянным риском для жизни и в условиях гуманитарной катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта в обращении к Федеральному парламенту Бельгии президент Владимир Зеленский рассказал о трагедии Мариуполя. По его словам, весь мир сегодня знает об аде, который происходит в этом городе, но никто не имеет достаточной решимости помочь остановить катастрофу. Украинский лидер подчеркнул, что если мы проиграем Мариуполь и другие украинские города, не будет больше никакого крепкого Евросоюза, потому что придет тирания и отнимет все.

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