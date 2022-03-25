Тероборона Запорожья получила 500 тысяч грн на бронежилеты и аптечки

Силы территориальной обороны Запорожья получили 500 тысяч долларов на защитную амуницию и аптечки. Деньги в целевой благотворительный фонд перечислила компания Метинвест Рината Ахметова. На эти средства закупят бронежилеты, пулезащитные шлемы и медицинские аптечки стандарта НАТО для защитников.

"Мы объединяемся, чтобы приблизить нашу победу. Армия и Силы территориальной обороны защищают мирное население, а мы – пытаемся защитить и поддержать их в борьбе за суверенитет государства, нашу свободу и независимость", – заявил руководитель Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста , генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

Фонд Вадима Новинского также перечислил 500 000 долларов в поддержку Сил запорожской терробороны.

Видео дня

Напомним, группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского с первых дней войны поддерживает вооруженные силы и Силы территориальной обороны в городах присутствия компании. Ранее компания выделила 10 миллионов евро на закупку защитного снаряжения и аптечек для терробороны Украины. Закупка проходит в несколько этапов: первые 3 тыс. "броников" и 500 аптечек уже доставлены в украинские подразделения ТРО.