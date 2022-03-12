Тероборона Сумщины голыми руками захватила три танка оккупантов и САУ. Фото и видео

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В Сумской области представители территориальной обороны 11 марта захватили вражескую военную технику. Они смогли забрать у российских оккупантов три танка и самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Об этом в Telegram написал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что тероборона остановила технику захватчиков в Сумском районе голыми руками.

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Была уничтожена также живая сила противника – у оккупантов как минимум двое погибших.

"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление каждый день: собирает трофеи и обезвреживает врага!" – отметил Живицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов в Сумской области. Тероборона также пополнила арсенал ВСУ, захватив часть вражеской техники.

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