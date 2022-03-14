Тероборона на Сумщине захватила трофейную технику оккупантов. Фото

Силы территориальной обороны в Сумской области захватили танк российских оккупантов. Также, при поддержке авиации, защитники Украины нанесли потери врагу в регионе.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. Кроме того, они отработали по скоплению артиллерии противника (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так, танк удалось захватить в Роменском районе.

"На Роменщине наша тероборона отвоевала трофейную технику врага", – отметил Живицкий.

"Благодаря нашей терробороне и авиации мы изрядно прорядили вражеские войска. Отработали фашистских россиян и на одной из позиций, где было скопление артиллерии", – добавил глава ОГА.

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