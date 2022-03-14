Тероборона на Сумщине захватила трофейную технику оккупантов. Фото
Силы территориальной обороны в Сумской области захватили танк российских оккупантов. Также, при поддержке авиации, защитники Украины нанесли потери врагу в регионе.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. Кроме того, они отработали по скоплению артиллерии противника (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Так, танк удалось захватить в Роменском районе.
"На Роменщине наша тероборона отвоевала трофейную технику врага", – отметил Живицкий.
"Благодаря нашей терробороне и авиации мы изрядно прорядили вражеские войска. Отработали фашистских россиян и на одной из позиций, где было скопление артиллерии", – добавил глава ОГА.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!