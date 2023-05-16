Тепло до +26, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на среду в Украине и рассказали, где ожидаются грозы
В среду, 17 мая, в Украине ожидается теплая погода до +22... +26 градусов, на западе страны будет прохладнее, до +20... +23 градуса. На Закарпатье и в прикарпатских регионах пройдут дожди, местами с грозами.
Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
По данным специалиста, в Киев вернется тепло, которое "временно скрылось за облаками и атмосферным фронтом". В ближайшую ночь в столице +12... +14 градусов, днем +24... +25 градусов.
Дождь маловероятен.
Впоследствии в Украине установится теплая погода, прогнозирует Диденко.
По данным Укргидрометцентра, кратковременные дожди пройдут в Ужгородской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Ривненской, Волынской и Ивано-Франковской областях.
На всех остальных территориях – переменчивая облачность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на Киевщине. Жителей области призвали быть осторожными.
– По мнению метеорологов, июнь будет достаточно теплым, хотя будет прохладнее на 2 градуса, чем в среднем в течение последних десяти лет. Аномальной жары ждать не стоит.
– Летняя жара придет с середины июня, прогнозируют синоптики. Однако ожидаются сильные грозы и дожди. В общем же лето-2023 обещает быть жарким.
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