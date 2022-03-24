'Технику взрывают, пацаны гибнут, и так каждый день': оккупант пожаловался на потери РФ в Украине. Аудио

В четверг, 24 марта, Служба безопасности Украины в Telegram-канале обнародовала аудиоперехват телефонного разговора российского оккупанта с родными. Речь идет об одном из врагов, который пытается осадить Киев.

На записи слышно, что рашисты уже не планируют наступательные операции и не мечтают о победе. Они демотивированы. Один из военнослужащих сказал: "Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень много убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. В сутки сплю 6 часов. Страшно!... Потерь много просто: технику взрывают, пацаны гибнут. И так вот каждый день".

Многочисленные потери и увечья деморализуют российских захватчиков: "Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим... Когда мы переехали границу – пацанам минометом ноги оторвало".

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины "перехватила" очередной телефонный разговор российского оккупанта с супругой. Он с ужасом признал, что с таким сопротивлением не сталкивался даже в Сирии, а по количеству пленных и погибших солдат вооруженных сил РФ украинская армия бьет рекорды даже Первой чеченской кампании.

Напомним, что 16 марта Служба безопасности Украины обнародовала аудиоперехват разговора солдата-срочника из РФ и его матери. По словам оккупанта, в Украину его роте удалось заехать без проблем, а вот уехать не могут. Военным приказали выдвигаться на Сумы.

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