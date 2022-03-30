'Тащат сумками': оккупант рассказал жене о мародерстве россиян в Украине и похвастался, что украл косметику и кроссовки

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с супругой. Судя по аудиозаписи, мародерство в украинских домах стало для рашистов как поход в супермаркет.

В телефонном разговоре захватчик хвастается любимой, что набрал для нее качественную косметику, кроссовки и футболки, а его коллеги выносят из зданий награбленное большими сумками. Жена поддержала военного преступника и сказала: "Какой русский человек не сопрет ниче".

"Высокоморальная" женщина добавила, что хочет себе как "презент из Украины" ноутбук и спортивный костюм: "Набирай все, Андрей. Все, что можешь, бери. Все равно футболки всегда нужны... Прикинь, как они жили? И как мы живем...".

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"Наверное, она не слышала, что за такую "моральность" украинцы заставляют российских захватчиков рассчитываться – на поле боя!", – резюмировали в Службе безопасности Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что рашисты продолжают убивать мирных жителей Украины. Оккупанты насилуют женщин и детей, после чего расстреливают своих жертв. Об этом один из солдат РФ рассказал своим знакомым в телефонном разговоре. По его словам, россияне занимаются мародерством и отнимают у украинцев драгоценности. При этом оккупант отметил, что ВСУ дают мощный отпор армии РФ.

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