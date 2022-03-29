Танки российских оккупантов застряли в грязи в Украине: трофеи забрали себе ВСУ. Фото

Бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" отбили у оккупантов застрявшие в украинской грязи танки. Теперь технику используют для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Доник. Он напомнил, что подобное с российскими танками случалось еще на учениях, прежде чем Россия жестоко вторглась в нашу страну, однако это ничему не научило военное руководство оккупантов.

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"И они этот финт провернули уже здесь. Мы ходили облизывались на те танки, потому что это была сладкая булка для поджигателей. Никто технику подогнать не мог, танки на пузе в черноземе. В опчем – пали не хочу", – отметил Доник.

Он добавил, что местные опасались, что оккупанты откопают технику или взорвут, поэтому собирались сжечь их с помощью коктейлей Молотова, но военные действовали уверенно и точно знали, что делать.

"Но "холодноярцы" нас от того всего отговаривали и отгоняли. "Ты ся уймешься? Не успеют. Мы их въе*ем, они убегут, а танки мы себе откопаем". Ну, так оно и получилось. Вот что значит профессиональная армия", – подытожил волонтер.

Напомним: ранее в Сумской области в грязи увязли четыре танка российских оккупантов. Все они имели изображение двух дубовых листов – элитной 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Местные жители перекрыли россиянам дорогу, поэтому им пришлось продвигаться к цели в объезд. Однако дальше чернозем Сумщины оккупантов не пропустил.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое российских оккупантов по приказу командования должны были обнаруживать в Донецкой области блокпосты и пункты дислокации ВСУ. С этой целью они отправились из Крыма в Донбасс, однако их техника застряла в болоте в Бердянском районе Запорожской области.

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