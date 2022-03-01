'Такую страну не победить!' Украинцы феноменально объединились против оккупантов. Видео

Война, которую Россия начала против Украины, необычайно сплотила украинский народ. Все жители страны готовы единым фронтом выступать против агрессора, помогают друг другу и заявляют, что не отдадут ни одного клочка родной земли.

В сети во вторник, 1 марта, опубликовали видео, как украинцы обустроили полевую кухню на выезде одного из городов. Они поят всех желающих чаем и угощают бутербродами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Автор видео за кадром говорит, что оккупанты сделали украинцев еще сильнее, мы теперь единый народ и настоящие патриоты. После этого, Украину невозможно победить ни одной стране.

Видео дня

"Смотрите, какие у нас патриоты! Стоят километровые очереди, люди делают бутерброды, чаи. Вот москали, что сделали – у нас теперь единый народ настоящие патриоты. И после этого эту страну пытаются победить? Слава Украине! Спасибо вам, ребята!" – сказал он.

Напомним, что российские оккупанты с начала Великой Отечественной войны Украины потеряли уже более 5,7 тыс. человек, а также почти 200 танков. Также увеличилось количество сбитой авиации – почти 60 самолетов и вертолетов. Данные о потерях врага обнародованы за период с 24 февраля по 1 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты, получившие ранения в ходе начатых РФ боевых действий в Украине, получают медицинскую помощь в Беларуси. В приграничных городах республики больницы буквально переполнены такими пациентами.

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