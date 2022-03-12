'Таких сволочей я еще в жизни не видела': россиянка из Гостомеля высказалась об оккупантах. Видео

Жительница Гостомеля, который подвергается атаке российских оккупантов, заявила, что таких сволочей еще не видела в своей жизни. Примечательно, что женщина является россиянкой и до войны РФ против Украины мечтала вернуться на свою родину.

Теперь же она возмущена, что россиян никто не приглашал сюда "защищать" местное население. Видео с обращением жительницы Гостомеля было опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина посетовала, что никогда не могла подумать, что российские войска вторгнутся в Украину и приведут к таким плачевным последствиям.

"Я сама россиянка, я всю жизнь мечтала вернуться на свою родину. Но на данный момент я должна сказать, что таких сволочей как они я в своей жизни еще не видела. Я никогда не могла подумать о том, что они приедут меня защищать…Я их просила об этом? Я просила Кадырова забрать мое золотое колечко себе на ворота? Нет! С*ки они!", – сказала женщина.

Видео дня

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты понесли потери на трех направлениях – Полесском, Северском, Южнобужском. Сейчас российские военные начали осуществлять перегруппировку войск, восстанавливать боеспособность подразделений и пополнять запасы.

А президент Владимир Зеленский заявил, что за 17 дней войны российская армия и Россия в целом получили такой удар, который не испытывали уже много лет. Потери враг несет безумные – и будет нести, пока не уберется из Украины.

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