'Таких боев не видел ни один голливудский фильм': в сети разоблачили ложь России о 'победах' в Украине

Российских пропагандистов разоблачили на очередном фейке о "победах" оккупантов в Украине. На этот раз они рассказали, что один из оккупантов за бой якобы сбил 9 самолетов и 5 беспилотников.

При этом никаких фактов, подтверждающих "подвиги" оккупантов у РФ нет. Об этом говорится на странице "Центра противодействия дезинформации" в Telegram.

Отмечается, что для прикрытия своих провальных наступательных действий Россия приписывает себе придуманные победы.

"Россия на фоне своих провальных наступательных действий приписывает себе придуманные победы. В этот раз один ЗРК оккупантов за бой сбил 9 самолетов и 5 беспилотников, из которых один "Байрактар". Таких "боев" не видел ни один голливудский фильм. Никаких фактов, подтверждающих их "подвиги", у России, как всегда, нет. Читая подобные публикации, украинцы только улыбаются, понимая весь абсурд прочитанного", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российским пропагандистам все сложнее скрывать правду о войне против Украины. Накануне на вражеском телевидении прозвучало заявление о больших потерях оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 14 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих солдат и офицеров. Также наши защитники активно уничтожают вражескую технику.

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