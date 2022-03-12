'Так жарит их, аж гайки воняют': украинский военный рассказал, что остается от российских танкистов после 'ответов' ВСУ. Видео

Украинский защитник рассказал, что происходит с российскими оккупантами, когда Вооруженные силы Украины наносят удары по их танкам. Он подчеркнул, что от врагов тогда почти ничего не остается.

Видео с метким ответом воина ВСУ обнародовали в сети. "Там забирать нечего, из трех танкистов можно разве что на пол-литровую баночку (праха – Ред.) собрать", – рассказал он.

"Так жарит их, аж гайки воняют. Поэтому те самые танкисты они ведь тоже жить хотят", – сказал военнослужащий.

Напомним, ранее под Крутами Черниговской области через 104 года повторилось сражение с российскими захватчиками. Украинцы победили, а трупы почти 200 погибших солдат и офицеров ВС РФ собирали по всей округе.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области представители территориальной обороны 11 марта захватили вражескую военную технику – танки и САУ. Оккупанты при этом понесли потери, у них по меньшей мере двое погибших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!