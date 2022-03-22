'Так будет с каждым врагом': в Мариуполе украинские защитники сбили вражеский самолет, он стал сотым на счету

В небе над Мариуполем украинские защитники сбили вражеский самолет. В последние недели он сбрасывал на мирный город авиационные бомбы.

Этот самолет для Сил обороны Украины стал "юбилейным" – сотым. О сбитии самолета оккупантов сообщили в Мариупольском городском совете.

"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!" " – отметили в мэрии.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что к утру потери России в войне против Украины достигли 15,3 тыс. человек: уничтожено 509 танков и 99 самолетов. Сбитая над Мариуполем сегодня "птичка" перевела потери самолетов оккупационной армией в трехзначные цифры.

Кроме того, сегодня в Мариуполе танкисты "Азова" уничтожили четыре танка, ББМ и пехоту оккупантов.

А днем ранее - уничтожили неподалеку от города вражеский катер.

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