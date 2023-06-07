'Сын не слышал меня на расстоянии трех метров': 7-летний Тимофей из Харькова получил слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Тимофею установили диагноз "двусторонняя сенсорная тугоухость второй ступени". Вернуть ребенку возможность полноценно слышать мир, общаться и учиться помог Фонд Рината Ахметова, недавно семилетний харьковчанин получил современные слуховые аппараты.

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Семья Тимофея пережила ужасы войны в родном Харькове, спасаясь в подвале или в коридоре. Мальчик хорошо знает "правило двух стен". Сильные взрывы ребенок слышал — и сразу бежал прятаться. Но проблемы со слухом становились все более очевидными: Тимофей не слышал маму даже на расстоянии трех метров.

Семья обратилась в Центр слуха, где и установили диагноз. Тимофею требовались мощные и дорогие слуховые аппараты. Получить их помог Фонд Рината Ахметова.

"Мы подобрали несколько вариантов. Наблюдали, как он слышит, в каких аппаратах ему удобнее. Ребенок занимается с логопедом. Аппараты ему помогут улучшить восприятие звука и, соответственно, четко разговаривать", — объясняет врач Центра слуха.

Мальчик получил суперсовременные гаджеты, подстраиваемые под индивидуальные потребности ребенка.

"Я очень благодарна Фонду Рината Ахметова за то, что они в такую трудную минуту, как сейчас, отозвались на мою заявку и помогли моему ребенку", - говорит мама Тимофея.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха:

- в возрасте до 7 лет,

- проживающих или проживавших в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU

Уже 215 мальчиков и девушек получили высокочувствительные слуховые протезы благодаря Фонду. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.