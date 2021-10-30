"Свобода слова Савика Шустера" максимально обезопасила зрителей в студии

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
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'Свобода слова Савика Шустера' максимально обезопасила зрителей в студии

"Свобода слова Савика Шустера" снова оказалась новатором и удивила своим подходом к безопасности на площадке. В студии самого популярного политического ток-шоу Украины установили инновационные перегородки между зрителями. Это позволило обеспечить безопасность еще более высокого уровня для людей, приезжающих в студию и представляющих на программе мнение всей Украины, сообщили в пресс-службе ток-шоу.

"Свобода слова Савика Шустера"

"Мы приглашаем в студию только вакцинированных украинцев, а также делаем им экспресс-тесты на COVID перед эфиром – это принципиальная позиция. Но Савик посчитал, что на данном этапе этого недостаточно. Поэтому повысили безопасность на площадке с помощью современных прозрачных перегородок. Таким образом зрители ощущают дополнительную защиту, что очень важно в период эпидемии", – подчеркнул продюсер проекта Павел Елизаров.

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"Свобода слова Савика Шустера"

Не секрет, что "Свобода слова Савика Шустера" всегда становилась примером для других телевизионных проектов. Так что, посмотрим, какое еще украинское шоу в скором времени выйдет в эфир с такими же технологиями…

"Свобода слова Савика Шустера"
"Свобода слова Савика Шустера"
УкраинаСвобода слова Савика Шустера